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Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпийских играх в Пекине
Мужская сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете 4×10 км на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены принесли четвертое золото олимпийской сборной России.

Мужская сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете 4×10 км на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены принесли четвертое золото олимпийской сборной России. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды.

В состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Первые два этапа прошли классическим стилем, последние два — свободным. Сборная России впервые в истории победила в этой дисциплине на Олимпиаде.

Мужская сборная СССР в последний раз побеждала в олимпийской эстафете в 1980 году.

На Олимпиаде в Пекине у российской сборной на данный момент четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Страна поднялась на седьмое место в медальном зачете.