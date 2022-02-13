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Команда проекта «Один день в городе» сняла выпуск про Рязань
Рязань посетила съемочная группа программы «Один день в городе». Об этом министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов написал на своей странице «ВКонтакте».

Рязань посетила съемочная группа программы «Один день в городе». Об этом министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов написал на своей странице «ВКонтакте».

По словам министра, в течение двух дней известная актриса и телеведущая Зоя Бербер и ее команда в сопровождении специалистов министерства культуры и туризма региона гуляли по центру города, познакомились с достопримечательностями, пообщались с местными жителями и подготовили краткий видеогид.

В выпуске покажут улицу Почтовую, Рязанский Кремль, исторический салон «Аромат времени», музей «Мир леденца», арт-пространство «Fabrika».Передача «Один день в городе» выходит в эфир по будням в 21:00 на телеканале «Моя планета».