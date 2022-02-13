К Земле приблизится астероид диаметром 1,3 километра

Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приблизится к Земле. Он пролетит мимо планеты 4 марта. Об этом в субботу, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приблизится к Земле. Он пролетит мимо планеты 4 марта. Об этом в субботу, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

Астероид под обозначением 138971 (2001 CB21) величиной примерно в четыре раза больше Эйфелевой башни.

Ученые считают его «потенциально опасным», однако он пролетит от Земли на расстоянии более 4,8 млн км — это в 10 раз больше расстояния между Луной и нашей планетой. Скорость полета объекта — более 43 130 км/ч.