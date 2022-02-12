В Рязанской области за сутки 1401 житель заболел коронавирусом

Еще 1401 житель Рязанской области заразился COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 12 февраля. Это суточный рекорд по числу новых случаев болезни.

Еще 1401 житель Рязанской области заразился COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 12 февраля. Это суточный рекорд по числу новых случаев болезни.

За сутки вылечились 489 рязанцев, госпитализировали 113 человек, пятеро скончались.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 82 069 жителей региона, умерли 2937, выздоровели 62 080 человек.

За сутки в России выявили 203 766 случая COVID-19, госпитализировали 18 597 человек.