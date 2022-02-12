В Рязани общественный транспорт переведут на нетто-контракты

В Рязани с июля 2022 года запланирован переход на нетто-контракты. Об этом рассказала глава города Елена Сорокина во время публичного отчета в субботу, 12 февраля. Также планируется обновление подвижного состава МУП «УРТ».

В Рязани с июля 2022 года запланирован переход на нетто-контракты. Об этом рассказала глава города Елена Сорокина во время публичного отчета в субботу, 12 февраля. Также планируется обновление подвижного состава МУП «УРТ».

Отчитываясь перед жителями, Сорокина рассказала о транспортном обслуживании. По ее словам, в прошлом году закуплии 20 новых автобусов среднего класса, выпуск подвижного состава на линию увеличился с 40 до 85 единиц ежедневно.

Численность водителей автобусов увеличилась с 94 до 173 человек, а зарплата водителей и кондукторов выросла на 25-30%.

С начала года впервые ввели пересадочный тариф — 50% скидка на вторую поездку в течение часа после оплаты первой по карте «Городская» на маршрутах МУП «УРТ».

С июля планируется переход на нетто-контракты. При этом оплата контракта осуществляется без учета цены единицы работы, а плата от пассажиров остается у перевозчика.

Это позволит администрации контролировать расписание движения транспорта и штрафовать перевозчика при нарушениях.