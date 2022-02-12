В РПЦ назвали просмотр телевизора одной из причин бездетности

В РПЦ призвали россиян не смотреть телевизор во время еды. Как заявил рязанский митрополит Марк, это может стать одной из причин бездетности.

В РПЦ призвали россиян не смотреть телевизор во время еды. Как заявил рязанский митрополит Марк, это может стать одной из причин бездетности.

По словам главы Рязанской митрополии, скандальные заголовки в СМИ пугают людей и загоняют в депрессию.

«Вспоминаю историю, рассказанную мне одним человеком. Его дочь, находясь в браке, не имела детей. Причина оказалась неожиданной. Когда ее отец пришел к одному священнику, тот ему сказал, чтобы дочь во время еды меньше смотрела телевизор, тогда у нее будут дети. Оказалось, что дочь этого человека действительно во время еды смотрела телевизор, воспринимала тревожные новости, и у нее возникал страх иметь детей. Она исполнила слова священника, перестала смотреть телевизор во время еды, меньше стала обращать внимание на СМИ и стала счастливой мамой троих детей», — добавил священнослужитель.