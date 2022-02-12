В Пронском районе в ДТП попали две легковушки с детьми в салоне

В Пронском районе автомобиль Skoda врезался в попутную «Ладу Калина». Авария произошла около 19:00 в пятницу, 11 февраля, на дороге Рязань — Пронск — Скопин, при спуске с бугра возле села Ёлшино, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронском районе автомобиль Skoda врезался в попутную «Ладу Калина». Авария произошла около 19:00 в пятницу, 11 февраля, на дороге Рязань — Пронск — Скопин, при спуске с бугра возле села Ёлшино, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Машины ехали из Рязани. В салонах обеих легковушек находились дети: двое в Skoda и один в «Ладе».

По словам девушки-водителя отечественной легковушки, впереди затормозила фура, и ей тоже пришлось затормозить. Водитель иномарки пояснил, почему задел «Ладу»: «Под колесами лед, а дорога здесь идет под уклон. Я постарался уйти в обочину, но там холм…».

Дети находились в специальных креслах. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.