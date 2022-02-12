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В подвале многоэтажки в рязанской Песочне нашли труп мужчины
В Рязани в подвале многоэтажного дома на улице Советской Армии обнаружили тело молодого мужчины. Об этом «МК в Рязани» сообщил старший следователь Железнодорожного МСО СУ СКР по Рязанской области Сергей Балуев.

В Рязани в подвале многоэтажного дома на улице Советской Армии обнаружили тело молодого мужчины. Об этом «МК в Рязани» сообщил старший следователь Железнодорожного МСО СУ СКР по Рязанской области Сергей Балуев.

Тело мужчины с гнилостными изменениями нашли несколько дней назад. Время, которое труп пролежал в подвале, пока не установлено. В кармане одежды погибшего лежал паспорт на имя 28-летнего жителя Новомичуринска.

По предварительным данным, смерть молодого человека не носит криминальный характер.

По факту обнаружения тела мужчины 1993 года рождения проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.