В подвале многоэтажки в рязанской Песочне нашли труп мужчины
В Рязани в подвале многоэтажного дома на улице Советской Армии обнаружили тело молодого мужчины. Об этом «МК в Рязани» сообщил старший следователь Железнодорожного МСО СУ СКР по Рязанской области Сергей Балуев.
В Рязани в подвале многоэтажного дома на улице Советской Армии обнаружили тело молодого мужчины. Об этом «
Тело мужчины с гнилостными изменениями нашли несколько дней назад. Время, которое труп пролежал в подвале, пока не установлено. В кармане одежды погибшего лежал паспорт на имя 28-летнего жителя Новомичуринска.
По предварительным данным, смерть молодого человека не носит криминальный характер.
По факту обнаружения тела мужчины 1993 года рождения проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.