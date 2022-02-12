В Нижегородской области ребенок и двое взрослых погибли в ДТП

Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Нижегородской области. Авария произошла в субботу, 12 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Нижегородской области. Авария произошла в субботу, 12 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ДТП произошло в Ардатовском районе на автодороге регионального значения Владимир — Муром — Арзамас, около села Стексово. В результате погибли три человека, пострадал один.

По информации пресс-службы регионального УМВД, все погибшие, среди которых ребенок, были пассажирами Skoda, которая вылетела на встречку. Второй ребенок госпитализирован.

Личности погибших и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Прокуратура области проводит проверку.