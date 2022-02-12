В Калужской области мигрантам запретили работать в сферах общепита и торговли

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, которое ограничивает возможности трудоустройства мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, которое ограничивает возможности трудоустройства мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мигрантам запрещают работать в розничной торговле и общепите, в том числе теперь им нельзя доставлять продукты. Иностранцам запретили работать в общественном транспорте и такси, в агентствах по найму персонала.

В регионе организации должны за три месяца заменить мигрантов на россиян.

Кроме того, в области на период с 2022 по 2027 годы приостановили действие программы «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом». По программе можно было въехать в страну по упрощенной схеме. К 2022 году большую часть ее участников представляли жители стран Средней Азии и Закавказья.

Также губернатор в своем телеграм-канале сообщил, что все документы от мигрантов, которые на самом деле не знают русского языка, но при этом предоставляют подтверждающие сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.