С 1 марта из Канищева до центра Рязани запустят новый автобус
С 1 марта из Канищева до центра Рязани запустят новый автобус. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на публичном отчете.
С 1 марта из Канищева до центра Рязани запустят новый автобус. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на публичном отчете.
Автобус проследует по площади Мичурина.
По словам мэра, маршрут позволит разгрузить утреннюю загруженность микрорайона Канищево, в том числе и автобусов № 17.