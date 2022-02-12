С 1 марта из Канищева до центра Рязани запустят новый автобус

С 1 марта из Канищева до центра Рязани запустят новый автобус. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на публичном отчете.

С 1 марта из Канищева до центра Рязани запустят новый автобус. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на публичном отчете.

Автобус проследует по площади Мичурина.

По словам мэра, маршрут позволит разгрузить утреннюю загруженность микрорайона Канищево, в том числе и автобусов № 17.