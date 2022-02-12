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Россиянам рассказали, как снизить нагрузку на организм от приема лекарств
Прием лекарств иногда создает дополнительную нагрузку на организм. О том, как снизить негативное влияние препаратов, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Прием лекарств иногда создает дополнительную нагрузку на организм. О том, как снизить негативное влияние препаратов, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

По словам врача, при гриппе, ОРВИ, коронавирусе люди вынуждены принимать много лекарств, чтобы побороть инфекцию. Некоторые препараты токсичны для организма из-за определенных химических свойств.

Он отметил, что антибиотики останавливают развитие бактериальных инфекций, которые часто возникают на фоне вирусных заболеваний, но при этом наносят ущерб полезной микрофлоре кишечника. Страдают полезные микроорганизмы, которые живут в кишечнике и в других органах.

Кондрахин пояснил, что во время лечения следует пить много жидкости и отказаться от тяжелой пищи. Также рекомендуется использовать средства, «прикрывающие» микрофлору кишечника.

«Когда мы применяем различные химические вещества, страдает кишечная микрофлора, и там, где это можно, нужно ее „прикрывать“. Допустим, если мы назначаем антибиотик, то обязательно даем пробиотик, чтобы восстановить численность микроорганизмов, помочь лактобактериям справляться с недугом. Также можно усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний», — подчеркнул медик.

Он заключил, что принимать лекарства можно только по назначению врача.