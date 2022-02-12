На Восточной окружной дороге в Рязани построят три километра освещения

Об этом в субботу, 12 февраля, сообщила мэр Елена Сорокина на публичном отчете.

На Восточной окружной дороге в Рязани построят три километра освещения. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщила мэр Елена Сорокина на публичном отчете. По ее словам, освещение, помимо Московского района, появится на улицах Шевченко, Горького, Соборной, Промышленной.

Кроме того, на Восточной окружной дороге от ТЦ «Зельгрос» до Карцева построят три километра новых сетей освещения.

Ранее объявили тендер на замену более пяти тысяч светильников в Московском районе Рязани.

Напомним, ранее сообщалось, что в Московском районе Рязани планируют заменить более пяти тысяч светильников.