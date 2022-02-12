Мэрия: дистанционка в Рязани завершится 17 февраля, если не будет ухудшения ситуации

Дистанционное обучение в Рязани завершится 17 февраля, если не будет ухудшения ситуации. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина во время публичного отчета.

Дистанционное обучение в Рязани завершится 17 февраля, если не будет ухудшения ситуации. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина во время публичного отчета.

Она напомнила, что в школах 5-8 классов с 3 февраля введено дистанционное обучение.

«Это нормальная ситуация, она не катастрофичная, дети получают образование», — отметила мэр.

Сорокина вспомнила свой опыт работы в школе и рассказала, что каждый февраль в Рязани школьники уходили на каникулы и не учились даже дистанционно.