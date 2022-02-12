Мэр Рязани Елена Сорокина предложила стерилизовать всех домашних кошек и собак

Мэр Рязани Елена Сорокина предложила стерилизовать всех домашних кошек и собак. Об этом она заявила в субботу, 12 февраля, во время публичного отчета.

Мэр Рязани Елена Сорокина предложила стерилизовать всех домашних кошек и собак. Об этом она заявила в субботу, 12 февраля, во время публичного отчета.

Сити-менеджер заявила, что федеральный закон о безнадзорных животных нужно менять.

«Правительство нам выделяет средства на отлов, вакцинацию и стерилизацию. По закону, после чипирования мы должны выпустить на улицу собаку, если она не агрессивная. Закон надо менять, он не выполняет свои функции в полной мере. Это моя позиция», — заявила чиновница.

Она предложила предоставить право регионам самостоятельно решать, что делать с агрессивными животными.

«Надо решить, правильно ли мы выпускаем собак из приютов? Кто будет финансировать их содержание в приюте? Надо отладить работу с домашними животными. Может, их надо всех стерилизовать… Если владелец домашних животных хочет заниматься разведением, тогда это другая ответственность. Это тоже должно быть прописано в законодательстве, а не так, чтобы щенков и котят ненужных выбрасывали на улицы», — подчеркнула мэр.