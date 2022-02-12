Бездомная собака напала на жителя Касимова

В Касимове бездомная чипированная собака напала на мужчину. Об этом он рассказал в соцсетях в субботу, 12 февраля.

В Касимове бездомная чипированная собака напала на мужчину. Об этом он рассказал в соцсетях в субботу, 12 февраля.

«Вот эта „общая“ собачка сегодня тяпнула меня за штанину. Штаны у меня плотные, ноги тощие, так что мяса ей не досталось», — написал мужчина.

По словам местного жителя, собака пыталась укусить его дважды, но он отогнал ее.

«В свое оправдание могу сказать, что не бежал (не больно-то по нашим дорогам побегаешь), руками не махал (они в карманах куртки были), котами не пах», — подытожил касимовец.