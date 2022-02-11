Ведущего КВН Маслякова на время болезни заменит Нагиев

Масляков заболел коронавирусом, из-за чего не сможет не сможет вести первые игры нового сезона КВН.

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев заменит ведущего КВН Александра Маслякова во время игры КВН 17 февраля. Об этом сообщается на странице «Клуба веселых и находчивых» в Instagram .

«17 февраля в ЦАТРА пройдут съемки первой 1/8. Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!» — говорится в сообщении.

Как сообщает РБК, Масляков заболел коронавирусом, из-за чего не сможет не сможет вести первые игры нового сезона КВН.