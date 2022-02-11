\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-1°
Сбт, 12
-3°
Вск, 13
-2°
ЦБ USD 74.99 0.27 12/02
ЦБ EUR 85.36 -0.02 12/02
Нал. USD 74.76 / 76.20 17:03
Нал. EUR 85.21 / 85.95 17:03
Новости
Публикации
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
6 часов назад
317
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
2 170
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
3 599
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
15 808
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ведущего КВН Маслякова на время болезни заменит Нагиев
Масляков заболел коронавирусом, из-за чего не сможет не сможет вести первые игры нового сезона КВН.

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев заменит ведущего КВН Александра Маслякова во время игры КВН 17 февраля. Об этом сообщается на странице «Клуба веселых и находчивых» в Instagram.

«17 февраля в ЦАТРА пройдут съемки первой 1/8. Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!» — говорится в сообщении.

Как сообщает РБК, Масляков заболел коронавирусом, из-за чего не сможет не сможет вести первые игры нового сезона КВН.