В Свердловской области мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей женой

Во время ссоры на почве ревности мужчина облил переднее сиденье и коврик моторным маслом и поджег их. Он угрожал женщине убийством и удерживал дверь автомобиля.

В Свердловской области мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей женой. Об этом пишет « КП-Екатеринбург » со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел 15 января 2022 года в Нижнем Тагиле. 28-летний мужчина ехал в машине со своей бывшей женой и двумя детьми. Они поссорились на почве ревности и тагильчанин вынудил женщину остановить машину рядом с магазином. Там он велел детям 9 и 5 лет выйти из автомобиля, облил переднее сиденье и коврик моторным маслом и поджег их. При этом мужчина угрожал бывшей жене убийством и удерживал дверь машины. Женщине удалось спастись.

Сообщается также, что мужчина является инвалидом третьей группы. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством жене, но по ее ходатайству дела прекращали.

В этот раз дело передали в суд. Тагильчанину грозит до двух лет тюрьмы.