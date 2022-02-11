В селе Агро-Пустынь вместо сгоревшей школы построят детский сад на две группы

Уже готовится техническое задание по разработке типового проекта, в рамках которого будет выделят финансирование по сносу сгоревшего здания.

В селе Агро-Пустынь вместо сгоревшей школы построят детский сад на две группы. Об этом рассказала глава администрации Рязанского района Наталья Жунева на ежегодном публичном отчете перед жителями в пятницу, 11 февраля.

«Было много обращений и к губернатору Рязанской области, и к президенту по поводу сгоревшей школы, осенью 2020 года. К сожалению, после обследования стало понятно, что фундамент не позволит ее реконструировать. Школа была построена в 1910 году. Она бы просто не выдержала требований, которые сейчас предъявляются к помещениям», — рассказала Наталья Жунева.

По ее словам, на месте школы планируется постройка детского сада на две группы. Уже готовится техническое задание по разработке типового проекта, в рамках которого будет выделят финансирование по сносу сгоревшего здания.

Наталья Жунева отметила, что в школу в Агро-Пустыне ходил всего 21 ребенок, сейчас их возит специализированный транспорт в Поляны, где «нет никаких проблем ни с питанием, ни с местами по рассадке детей».

«В селе Агро-Пустыни нет участка, где можно построить новую школу и нет такого количества детей, чтобы была в этом потребность», — добавила глава администрации Рязанского района Наталья Жунева.