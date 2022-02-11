\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-1°
Сбт, 12
-3°
Вск, 13
ЦБ USD 74.99 0.27 12/02
ЦБ EUR 85.36 -0.02 12/02
Нал. USD 74.76 / 75.70 15:42
Нал. EUR 85.21 / 85.95 15:42
Новости
Публикации
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
2 часа назад
245
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
2 144
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
3 563
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
15 745
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В селе Агро-Пустынь вместо сгоревшей школы построят детский сад на две группы
Уже готовится техническое задание по разработке типового проекта, в рамках которого будет выделят финансирование по сносу сгоревшего здания.

В селе Агро-Пустынь вместо сгоревшей школы построят детский сад на две группы. Об этом рассказала глава администрации Рязанского района Наталья Жунева на ежегодном публичном отчете перед жителями в пятницу, 11 февраля.

«Было много обращений и к губернатору Рязанской области, и к президенту по поводу сгоревшей школы, осенью 2020 года. К сожалению, после обследования стало понятно, что фундамент не позволит ее реконструировать. Школа была построена в 1910 году. Она бы просто не выдержала требований, которые сейчас предъявляются к помещениям», — рассказала Наталья Жунева.

По ее словам, на месте школы планируется постройка детского сада на две группы. Уже готовится техническое задание по разработке типового проекта, в рамках которого будет выделят финансирование по сносу сгоревшего здания.

Наталья Жунева отметила, что в школу в Агро-Пустыне ходил всего 21 ребенок, сейчас их возит специализированный транспорт в Поляны, где «нет никаких проблем ни с питанием, ни с местами по рассадке детей».

«В селе Агро-Пустыни нет участка, где можно построить новую школу и нет такого количества детей, чтобы была в этом потребность», — добавила глава администрации Рязанского района Наталья Жунева.