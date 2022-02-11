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В рязанской Песочне 33-летний мужчина угнал «Мазду»
Злоумышленник доехал на угнанном автомобиле до соседнего района и врезался в отбойник.

Рязанские полицейские раскрыли угон иномарки. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился у одного из домов по улице Советской Армии. В полицию обратилась 32-летняя женщина и рассказала, что у нее угнали автомобиль Mazda. Она призналась, что завела двигатель иномарки, чтобы прогреть его, и на это время отошла в ближайший супермаркет. Ключ она оставила в замке зажигания. Вернувшись, женщина обнаружила, что автомобиль пропал.

Спустя время иномарку нашли в соседнем районе. Злоумышленник врезался в ограждение и бросил угнанный автомобиль.

Эксперты-криминалисты нашли «следы» на автомобиле, которые вывели на след преступника. Им оказался 33-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков рязанец. Мужчину разыскали и задержали.

В отделении полиции злоумышленник признался, что случайно заметил в салоне припаркованного автомобиля ключи в замке зажигания. Он убедился, что в салон никого нет, пробрался внутрь иномарки и решил на ней прокатиться. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в ограждение.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.