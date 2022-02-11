В Рязанской области вновь снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

Всего число заболеваний в регионе достигло 80 668 человек.

В Рязанской области снизилось число заболевших коронавирусом за сутки и составило 1287 человек. Об этом сообщили в пятницу, 11 февраля, в федеральном оперштабе.

Всего число заболеваний в регионе достигло 80 668 человек. За сутки выздоровел 401 человек, всего число вылечившихся достигло 61 591.За сутки коронавирусом скончались шесть человек, всего с начала пандемии — 2 932 человека.

В России за сутки выявили 203 949 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 13 731 794.За сутки выздоровели 112 236 человек, всего с начала пандемии вылечились 11 021 633 человек. За сутки скончались 722 человека, всего — 338 813 человек.