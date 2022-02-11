В Рязанской области скончался тренер тумской спортивной школы Валерий Куликов

Тренер спортшколы скончался 10 февраля. Ему было 65 лет.

Ушел из жизни тренер тумской спортивной школы Валерий Куликов. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Тренер спортшколы скончался 10 февраля. Ему было 65 лет.

Валерий Куликова начал свою тренерскую деятельность в Скопинской спортивной школе, затем работал тренером и инструктором по спорту в поселке Крутоярский и Тумской спортивной школе. В 2014—2015 годах трудился в центре зимних видов спорта Московской области и занимался подготовкой женской сборной команды по лыжным гонкам к Олимпиаде в Сочи, в сентябре 2015 года вернулся в родную Туму, где трудился до последнего дня.