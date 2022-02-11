В Рязанской области осудили мужчину, задолжавшего более миллиона рублей алиментов

Мужчину осудили по части 1 статьи 157 УК РФ («Уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей»).

В Александро-Невском районе вынесли приговор 40-летнему мужчине, который не платил алименты на несовершеннолетних сына и дочь. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Мужчина должен был выплачивать треть доходов на алименты несовершеннолетним сыну и дочери. Он не делал этого и его привлекли к административной ответственности. Суд приговорил нарушителя к обязательным работам сроком на 50 часов. После этого он продолжил не платить алименты.

Его задолженность составила более полумиллиона рублей.

Мужчину осудили по части 1 статьи 157 УК РФ («Уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей»). Его приговорили к семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.