В Рязани полицейские помогли пожилой пенсионерке, которая забыла домашний адрес

Женщина стояла на тротуаре на улице Новоселов и не знала, куда ей двигаться, чтобы попасть домой.

В Рязани полицейские помогли пенсионерке, которая забыла свой адрес, найти дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина стояла на тротуаре на улице Новоселов и не знала, куда ей двигаться, чтобы попасть домой. Пенсионерка забыла свой адрес.

Полицейские пообщались с 77-летней женщиной и выяснили, что у нее есть дочь. Оперативники узнали ее номер телефона и позвонили родственнице пенсионерки. Они подождали приезда женщины и передали ее «в надежные руки».