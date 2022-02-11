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В Рязани полицейские помогли пожилой пенсионерке, которая забыла домашний адрес
Женщина стояла на тротуаре на улице Новоселов и не знала, куда ей двигаться, чтобы попасть домой.

В Рязани полицейские помогли пенсионерке, которая забыла свой адрес, найти дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина стояла на тротуаре на улице Новоселов и не знала, куда ей двигаться, чтобы попасть домой. Пенсионерка забыла свой адрес.

Полицейские пообщались с 77-летней женщиной и выяснили, что у нее есть дочь. Оперативники узнали ее номер телефона и позвонили родственнице пенсионерки. Они подождали приезда женщины и передали ее «в надежные руки».