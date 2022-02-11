В Рязани эвакуировали два автомобиля из-за парковки на тротуаре

Полицейские эвакуировали автомобили Mazda 3 и Chevrolet Lanos с улиц Почтовой и Соборной.

В Рязани эвакуировали два автомобиля из-за парковки на тротуаре. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские эвакуировали автомобили Mazda 3 и Chevrolet Lanos с улиц Почтовой и Соборной. Водители обоих иномарок припарковались на тротуаре, чем нарушили пункт 12.2 ПДД. Транспортные средства эвакуировали на штрафстоянку.

В Рязани продолжается работа по выявлению нарушений ПДД, связанных с остановкой транспортных средств на тротуаре.