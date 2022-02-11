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В России подержанные автомобили за год подорожали на 60 процентов
Средняя цена за машину с пробегом составила 639,8 тысяч рублей.

В России подержанные автомобили за год подорожали на 60 процентов. Средняя цена за машину с пробегом составила 639,8 тысяч рублей. Это следует из исследования экспертов «Авито Авто».

По сравнению с декабрем 2021 года цена выросла на 6,6%.

«Большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом», — заявил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Эксперт посоветовал тем, кто планирует купить подержанный автомобиль, тщательно подходить к выбору и учитывать принцип «цена-качество».

Сообщается, что спрос на автомобиль с пробегом остается стабильным.