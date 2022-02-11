В Подмосковье школьник ударил ножом сверстника

Во время ссоры один из них начал нецензурно браниться. Предположительно, второй достал перочинный нож и ударил мальчика в плечо. Ребенка госпитализировали.

В Мытищах ученик шестого класса ударил ножом сверстника. Прокуратура сообщила о проверке в связи с травмированием подростка, передает РИА Новости .

Конфликт между детьми произошел между шестиклассниками 10 февраля. Во время ссоры один из них начал нецензурно браниться. Предположительно, второй достал перочинный нож и ударил мальчика в плечо. Ребенка госпитализировали.

«Сейчас его жизни ничего не угрожает, у него задето легкое, а сам он подключен к аппарату ИВЛ», — сказал он.

Прокуратура и полиция начали проверку.