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В Подмосковье два человека погибли после обрушения бетонного забора на стройке ТЦ
Инцидент произошел вечером в пятницу, 11 февраля, в поселке Селятино СНТ «Отрадное».

В Подмосковье два человека погибли после обрушения бетонного забора на стройке Т. Ц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 11 февраля, в поселке Селятино СНТ «Отрадное». На стройке торгового комплекса обрушилось три пролета бетонного забора, три человека пострадали. Сообщается, что под завалами находятся еще двое погибших.

Наро-Фоминская городская прокуратура проведет проверку.