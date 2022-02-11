В Подмосковье два человека погибли после обрушения бетонного забора на стройке ТЦ
Инцидент произошел вечером в пятницу, 11 февраля, в поселке Селятино СНТ «Отрадное».
В Подмосковье два человека погибли после обрушения бетонного забора
Инцидент произошел вечером в пятницу, 11 февраля, в поселке Селятино СНТ «Отрадное». На стройке торгового комплекса обрушилось три пролета бетонного забора, три человека пострадали. Сообщается, что под завалами находятся еще двое погибших.
Наро-Фоминская городская прокуратура проведет проверку.