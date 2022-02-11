В Петербурге электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка

Ребенок переходил железнодорожные пути с отцом и сестрой. Он убежал вперед и попал под поезд.

В Петербурге электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Трагедия произошла в пятницу, 11 февраля, около 18:00 на 16-м километре перегона Лахта-Новая деревня.

В соцсетях сообщили, что ребенок переходил железнодорожные пути с отцом и сестрой. Он убежал вперед и попал под поезд. Прибывшие на место медики не смогли спасти мальчика.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Фото группы «Дорожный инспектор»