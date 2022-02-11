В Песочне в аварии со скорой помощью пострадал водитель «пятнадцатой»

От удара «пятнадцатую» отбросила на припаркованную Skoda Fabia, которой управляла 22-летняя рязанка.

В Песочне в аварии со скорой помощью пострадал водитель «пятнадцатой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 10 февраля, в 08:30 на пересечении улиц Новоселов и Советской армии. 22-летний житель Рязани на «ВАЗ-2115» не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала с включенным световым и звуковым специальным сигналом. За рулем «ГАЗа» был 56-летний водитель.

От удара «пятнадцатую» отбросила на припаркованную Skoda Fabia, которой управляла 22-летняя рязанка.

В аварии пострадал водитель «ВАЗа», он обращался за медицинской помощью.

Ранее о ДТП сообщили очевидцы, момент столкновения попал на видео.