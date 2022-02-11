В Нижнем Новгороде родственникам умершего выдали тело другого человека
Ранее местные СМИ рассказали, что родственники мужчины, умершего в ковидном госпитале, нашли чужого человека в гробу, с которого съехала крышка.
В Нижнем Новогороде начали проверку после того, как родственники умершего нашли в гробу чужого человека. Об этом передает
Ранее местные СМИ рассказали, что родственники мужчины, умершего в ковидном госпитале, нашли чужого человека в гробу, с которого съехала крышка. Представитель ритуальной службы пояснил, что сотрудники «перепутали автобусы, так как в морге много покойников».
Он пообещал вернуть все деньги за организацию похорон и оплатить моральный ущерб. Позже родственникам выдали тело их близкого, его похоронили.
Родственники покойного обратились в полицию. Началась проверка.