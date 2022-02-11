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В Нижегородской области солдат насмерть отравился спиртом
Мать погибшего обвиняет во всем сослуживцев солдата

В Нижегородской области солдат насмерть отравился спиртом. О происшествии в субботу, 5 февраля, рассказала мать погибшего Ольга Бочкарева.

Погибший — солдат-контрактник, уроженец Челябинской области. Он служил в поселке Мулино Нижегородской области.

Женщина утверждает, что в гибели ее сына виновны сослуживцы. Они намеренно отравили парня антифризом в части из-за того, что он мог рассказать об издевательствах, проводимых на службе. После происшествия солдата продержали в воинской части сутки, после чего на реанимобиле отвезли в госпиталь в Москву, где контрактник умер.

Изданию Znak в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что военнослужащий сам выпил неизвестную жидкость, в которой содержался суррогатный спирт.

«В этот же день военнослужащий по контракту был оперативно доставлен в Центральный клинический госпиталь Москвы, где ему был поставлен диагноз острое отравление суррогатами алкоголя тяжелой степени (токсическая нефропатия, токсическая энцефалопатия)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что медики две недели боролись за жизнь солдата, однако он скончался от последствий тяжелого отравления. В результате проверки никаких насильственных действий в отношении срочника выявлено не было. Возбуждено уголовное дело.

Фото со страницы Ольги Бочкаревой