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В Мурмине из пожара в пятиэтажке спасли шесть человек
Пожарные спасли шесть человек, из них двое детей. Еще десять человек эвакуировали.

В Мурмине из пожара в пятиэтажке спасли шесть человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В пятницу, 11 февраля, в 20:20 в Мурмине загорелась квартира в пятиэтажном панельном доме. Пожарные спасли шесть человек, из них двое детей. Еще десять человек эвакуировали.

На тушение пожара выезжали семь пожарных автомобилей и 21 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.