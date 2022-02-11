В Мурмине из пожара в пятиэтажке спасли шесть человек
Пожарные спасли шесть человек, из них двое детей. Еще десять человек эвакуировали.
В Мурмине из пожара в пятиэтажке спасли шесть человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В пятницу, 11 февраля, в 20:20 в Мурмине загорелась квартира в пятиэтажном панельном доме. Пожарные спасли шесть человек, из них двое детей. Еще десять человек эвакуировали.
На тушение пожара выезжали семь пожарных автомобилей и 21 человек личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.