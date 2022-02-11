В Москве госпитализировали Геннадия Зюганова
Политик лег в больницу на несколько дней в профилактических целях.
В Москве госпитализировали Геннадия Зюганова. Об этом «
Политик лег в больницу на несколько дней в профилактических целях. Решение приняли с учетом эпидемиологической обстановки, ранее перенесенных Зюгановым операций, а также в связи с тем, что политик контактирует со многими людьми.
Также пресс-секретарь рассказал, что в последнее время у лидера КПРФ наблюдались признаки простудного заболевания.
На вопрос, в какой больнице находится политик, Ющенко ответил, что обычно Зюганов лечится в центральной клинической больнице в Москве.
Фото соцсети