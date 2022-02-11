В Москве госпитализировали Геннадия Зюганова

Политик лег в больницу на несколько дней в профилактических целях.

В Москве госпитализировали Геннадия Зюганова. Об этом « Интерфаксу » сообщил глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

Политик лег в больницу на несколько дней в профилактических целях. Решение приняли с учетом эпидемиологической обстановки, ранее перенесенных Зюгановым операций, а также в связи с тем, что политик контактирует со многими людьми.

Также пресс-секретарь рассказал, что в последнее время у лидера КПРФ наблюдались признаки простудного заболевания.

На вопрос, в какой больнице находится политик, Ющенко ответил, что обычно Зюганов лечится в центральной клинической больнице в Москве.

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