В Красноярском крае подросток умер от удара током во время зарядки телефона

14-летний подросток заряжал телефон, облокотившись спиной на батарею отопления.

В Красноярском крае подросток умер от удара током во время зарядки телефона. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 9 февраля 2022 года в Сосновоборске на улице Солнечной. 14-летний подросток заряжал телефон, облокотившись спиной на батарею отопления.

В какой-то момент ребенка ударило током, и он потерял сознание. Врачи скорой помощи приехали через несколько минут, но не смогли спасти мальчика.

Следователи проводят проверку.