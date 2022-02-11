В Госдуме предложили выдавать правоохранителям и сотрудникам ЖКХ отпугиватели собак

Депутат предложил обеспечить сотрудников ультразвуковыми, световыми или иными устройствами отечественного производства.

В Госдуме предложили выдавать правоохранителям и сотрудникам ЖКХ отпугиватели собак. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать ультразвуковые отпугиватели для защиты от нападения бездомных собак сотрудникам ЖКХ и правоохранительных органов. Он направил письмо вице-премьеру Юрию Борисову.

Парламентарий отметил, что в стране участились случаи нападения бродячих животных на людей.

В письме он попросил рассмотреть возможность обеспечить сотрудников «ультразвуковыми, световыми приборами или иными устройствами отечественного производства для отпугивания собак, которыми они смогут оперативно воспользоваться при возникновении экстренных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью граждан».