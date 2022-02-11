В Горроще рязанка незаконно торговала спиртом

Жительница одного из домов по улице 9-я линия неоднократно продавала алкоголь из своего дома. Возбуждено уголовное дело.

В Горроще рязанка незаконно торговала спиртом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Жительница одного из домов по улице 9-я линия неоднократно продавала алкоголь из своего дома. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»).

Полицейские проверили рязанку и выяснили, что она продолжает незаконную торговлю.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.