В Горроще рязанка незаконно торговала спиртом
Жительница одного из домов по улице 9-я линия неоднократно продавала алкоголь из своего дома. Возбуждено уголовное дело.
В Горроще рязанка незаконно торговала спиртом. Об этом
Жительница одного из домов по улице 9-я линия неоднократно продавала алкоголь из своего дома. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»).
Полицейские проверили рязанку и выяснили, что она продолжает незаконную торговлю.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.