\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-1°
Сбт, 12
-3°
Вск, 13
ЦБ USD 74.72 -0.08 11/02
ЦБ EUR 85.38 0 11/02
Нал. USD 74.50 / 75.70 11:27
Нал. EUR 84.80 / 85.64 11:27
Новости
Публикации
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 2022 11:53
1 995
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
3 413
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
15 558
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
2
10 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Стала известна дата прощания с рязанским профессором Юрием Гераськиным
Рязанский ученый-историк скончался в среду, 9 февраля, в рязанской ОКБ от последствий коронавируса.

Стала известна дата прощания с профессором РГУ Юрием Гераськиным. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила пресс-служба университета.

Прощание с Юрием Гераськиным состоится в субботу, 12 февраля.

Отпевание пройдет в Николо-Ямском храме, расположенном по адресу: улица Циолковского, 8. Начало богослужения в 11:00.

Рязанский ученый-историк скончался в среду, 9 февраля, в рязанской ОКБ от последствий коронавируса.