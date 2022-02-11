Стала известна дата прощания с рязанским профессором Юрием Гераськиным

Рязанский ученый-историк скончался в среду, 9 февраля, в рязанской ОКБ от последствий коронавируса.

Стала известна дата прощания с профессором РГУ Юрием Гераськиным. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила пресс-служба университета.

Прощание с Юрием Гераськиным состоится в субботу, 12 февраля.

Отпевание пройдет в Николо-Ямском храме, расположенном по адресу: улица Циолковского, 8. Начало богослужения в 11:00.

Рязанский ученый-историк скончался в среду, 9 февраля, в рязанской ОКБ от последствий коронавируса.