Синоптики пообещали весеннюю погоду до конца следующей недели

Специалист сообщил, что температуры, которые наблюдаются сейчас, обычно термометры показывают в конце марта.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы и области вплоть до 17 февраля ожидается почти весенняя погода. Об этом передает « Интерфакс ».

Специалист сообщил, что температуры, которые наблюдаются сейчас, обычно термометры показывают в конце марта.

Вместе с тем он добавил, что «это не весна, это только так кажется».

«Нужно понимать, что понижение температуры до 10-15 градусов мороза в конце февраля и в первой половине марта — типичное явление для Москвы и Подмосковья», — сказал Вильфанд.

Он пояснил, что в выходные ожидаются небольшие осадки, до -2 градусов ночью. К ночи воскресенья в Москве ожидается до -4, -6 градусов, на солнце днем температура повысится до +2 градусов.

Вильфанд сообщил, что 14-15 февраля ожидается такой же режим погоды.

Хотя погода по-настоящему теплая, превышающая норму на 7-9 градусов, это такие погодные аномалии", — сказал научный руководитель Гидрометцентра России.