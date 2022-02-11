Рязанцам вновь напомнили о популярных схемах телефонных мошенников

Рязанская полиция подготовила ролик о популярных схемах телефонных мошенников

Рязанская полиция подготовила ролик о популярных схемах телефонных мошенников. Его в пятницу, 11 февраля, опубликовали на сайте регионального УМВД.

«Видео показывает как необходимо действовать, если незнакомцы по телефону сообщают, что „Ваш родственник попал в ДТП или беду“. Эти рекомендации позволят не попасть на уловки преступников и сохранить свои сбережения. Посмотрите этот видеоролик и распространите его всеми возможными способами. Возможно, это поможет кому-нибудь из ваших знакомых и незнакомых людей не поддаться на обман злоумышленников и не стать жертвой мошенников», — говорится в подписи к ролику.

Также полиция напомнила еще об одной популярной схеме — «Вам звонит специалист службы безопасности банка или сотрудник правоохранительных органов». Злоумышленники звонят и говорят о проблеме на счете, просят снять с него сбережения, взять кредит и перевести все деньги на «резервный счет».

«Важно помнить, что сотрудники служб безопасности банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам по поводу проблем со счетом. Никогда и ни при каких условиях не передавайте никому свои персональные данные, в том числе серийные номера паспортов, а также пароли и кодовые слова банковских счетов и карт», — заключили правоохранители.