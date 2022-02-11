Рязанца осудили за угрозу убийством полицейскому

Ему назначили один год и десять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

В Рязани вынесли приговор мужчине, который угрожал убить полицейского топором. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел 22 августа 2021 года около дома № 87 по улице Боголюбова в Рязани. Пьяный мужчина был недоволен требованиями полицейского и не хотел их выполнять. Он взял из дома топор и стал приближаться к полицейскому, угрожая, что зарубит его топором.

В суде подсудимый признал вину и принес извинения потерпевшему.

Ему назначили один год и десять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.