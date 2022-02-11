Россиянам назвали условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту

Уйти на пенсию в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин можно при наличии страхового стажа не менее 42 и 37 лет, соответственно.

Россиянам назвали условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина агентству «Прайм».

По словам специалиста, выйти на пенсию по старым условиям, то есть в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин, можно при наличии страхового стажа не менее 42 и 37 лет, соответственно. Для таких категорий граждан страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца раньше установленного по закону возраста.

Также Сорокина уточнила, что на прежние условия выхода на пенсию могут рассчитывать и те, кто работают в тяжелых, опасных и вредных условиях труда или на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях.

«Важно отметить, что в системах накопительной и негосударственной пенсии действует „старый“ пенсионный возраст — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, но многие россияне забывают или откладывают обращение в ПФР и негосударственные пенсионные фонды для получения соответствующих выплат», — заключила Сорокина.