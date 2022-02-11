Роспотребнадзор призвал отправлять «как можно больше» рязанцев на «дистанционку»

Также глава ведомства рассказала, что не все руководители предприятий «на должном уровне» отнеслись к распоряжению об обязательной вакцинации и не отчитались об иммунизации сотрудников.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева призвала отправлять «как можно больше» рязанцев на «дистанционку». Об этом она заявила в пятницу, 11 февраля, на совещании с губернатором.

«В целях предупреждения заболеваемости в трудовых коллективах нужно продолжать дистанционный режим работы сотрудников, и как можно большее количество переводить на дистанционный режим», — отметила Сараева.

Также она рассказала, что не все руководители предприятий «на должном уровне» отнеслись к распоряжению ведомства об обязательной вакцинации и не отчитались об иммунизации сотрудников.