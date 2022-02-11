РГМЭК напомнил рязанцам о порядке ввода «умных» приборов учета электроэнергии

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напомнила потребителям, что с 1 января 2022 года использовать можно лишь те приборы, которые соответствуют правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета (ИСУ) электрической энергии.
Такие приборы позволят дистанционно передавать показания, устанавливать и менять тарифные зоны, фиксировать уровень напряжения и частоту, собирать статистику потребления для дальнейшего анализа и выбора наиболее выгодной схемы расчета, оповещать о возможных недостоверных данных и о вмешательстве в работу прибора учета и многое другое.
С июля 2020 года допускать, устанавливать, делать поверку и замену приборов учета электричества могут только энергокомпании. За приборы учета в многоквартирных домах — индивидуальные и общедомовые — отвечает РГМЭК. Потребители, управляющие компании и сетевые организации смогут полностью получить доступ к возможностям новых приборов учета с момента их подключения к ИСУ. Сделать это необходимо до мая 2023 года.
Потребителя оповестят способом, выбранным им при вводе прибора учета в эксплуатацию и указанным в акте допуска прибора учета. Пока система не подключена, потребитель вправе самостоятельно ежемесячно снимать показания счетчика и передавать в РГМЭК не позднее 25-го числа текущего расчетного периода. Сделать это можно как в личном кабинете и мобильном приложении РГМЭК, так и при оплате через платежные сервисы МП КВЦ, Сбербанка и других партнеров компании. Узнать обо всех способах передачи показаний можно на сайте
Принятые от потребителей показания будут использованы для определения размера платы за коммунальную услугу электроснабжения за тот расчетный период, за который были сняты показания. До надлежащего подключения к интеллектуальной системе учета показания приборов учета, оснащенных функцией дистанционной передачи данных, также могут быть использованы РГМЭК при расчетах в качестве контрольных.
Обращаем внимание, что приборы учета нового типа позволяют учитывать электроэнергию по зонам суток. Для настройки данной функции достаточно обратиться в РГМЭК. Но прежде, чем принять такое решение, рекомендуем сделать предварительный расчет и сравнить затраты с помощью