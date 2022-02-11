РГМЭК напомнил рязанцам о порядке ввода «умных» приборов учета электроэнергии

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напомнила потребителям, что с 1 января 2022 года использовать можно лишь те приборы, которые соответствуют правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета (ИСУ) электрической энергии.

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напомнила потребителям, что с 1 января 2022 года использовать можно лишь те приборы, которые соответствуют правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета (ИСУ) электрической энергии.

Такие приборы позволят дистанционно передавать показания, устанавливать и менять тарифные зоны, фиксировать уровень напряжения и частоту, собирать статистику потребления для дальнейшего анализа и выбора наиболее выгодной схемы расчета, оповещать о возможных недостоверных данных и о вмешательстве в работу прибора учета и многое другое.

С июля 2020 года допускать, устанавливать, делать поверку и замену приборов учета электричества могут только энергокомпании. За приборы учета в многоквартирных домах — индивидуальные и общедомовые — отвечает РГМЭК. Потребители, управляющие компании и сетевые организации смогут полностью получить доступ к возможностям новых приборов учета с момента их подключения к ИСУ. Сделать это необходимо до мая 2023 года.

Потребителя оповестят способом, выбранным им при вводе прибора учета в эксплуатацию и указанным в акте допуска прибора учета. Пока система не подключена, потребитель вправе самостоятельно ежемесячно снимать показания счетчика и передавать в РГМЭК не позднее 25-го числа текущего расчетного периода. Сделать это можно как в личном кабинете и мобильном приложении РГМЭК, так и при оплате через платежные сервисы МП КВЦ, Сбербанка и других партнеров компании. Узнать обо всех способах передачи показаний можно на сайте РГМЭК. РФ .

Принятые от потребителей показания будут использованы для определения размера платы за коммунальную услугу электроснабжения за тот расчетный период, за который были сняты показания. До надлежащего подключения к интеллектуальной системе учета показания приборов учета, оснащенных функцией дистанционной передачи данных, также могут быть использованы РГМЭК при расчетах в качестве контрольных.