Полина Гагарина отменила концерт в Рязани

Концерт отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки. Билеты можно вернуть в месте приобретения.

Певица Полина Гагарина отменила концерт в Рязани, который должен был состояться 16 февраля. Об этом артистка сообщила в Instagram.

«Я также возмущена! Понятно, что кто-то подарил билеты родному человеку, кто-то долго ждал нашей встречи и планировал ее заранее. Но ничего не могу поделать. От бессилия вдвойне неприятней!» — прокомментировала Гагарина.

Она отметила, что концерт отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки. Билеты можно вернуть в месте приобретения. По возникшим вопросам певица посоветовала обращаться по номеру телефона 8 495 20 12 505.

Напомним, концерт переносят не в первый раз. Он должен был пройти в 2020 году.