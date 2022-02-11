Полиция проведет проверку после сообщения о нападении в Рязани женщины на детей

Ранее появилась информация, что 40-летняя женщина напала на трехлетнего ребенка, грудничка и трех женщина на улице Введенской.

В полиции прокомментировали сообщение о нападении рязанки на двух детей и трех женщин. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В ОМВД России по Советскому району г. Рязани 10 февраля поступило заявление о том, что женщина на улице Введенской пристает к гражданам. В настоящее время сотрудниками полиции личность данной женщины установлена. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее о нападении очевидцы рассказали РЗН.инфо.