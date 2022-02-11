\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-1°
Сбт, 12
-3°
Вск, 13
ЦБ USD 74.72 -0.08 11/02
ЦБ EUR 85.38 0 11/02
Нал. USD 74.50 / 75.70 11:27
Нал. EUR 84.80 / 85.64 11:27
Новости
Публикации
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 2022 11:53
1 995
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
3 413
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
15 558
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
2
10 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция проведет проверку после сообщения о нападении в Рязани женщины на детей
Ранее появилась информация, что 40-летняя женщина напала на трехлетнего ребенка, грудничка и трех женщина на улице Введенской.

В полиции прокомментировали сообщение о нападении рязанки на двух детей и трех женщин. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В ОМВД России по Советскому району г. Рязани 10 февраля поступило заявление о том, что женщина на улице Введенской пристает к гражданам. В настоящее время сотрудниками полиции личность данной женщины установлена. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее о нападении очевидцы рассказали РЗН.инфо.