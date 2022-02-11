«Почта России» сократит сроки ответов на претензионные обращения более чем в четыре раза

«Почта России» откроет новый центр клиентской поддержки, которые будет принимать и обрабатывать обращения физических и юридических лиц со всей России. Центр планируют запустить в конце 2022 года.

«Почта России» откроет новый центр клиентской поддержки, которые будет принимать и обрабатывать обращения физических и юридических лиц со всей России. Центр планируют запустить в конце 2022 года.

Благодаря новому подразделению компания планирует сократить сроки ответов на претензионные обращения более чем в 4 раза. Оно консолидирует все каналы поддержки: сотрудники центра будут круглосуточно на связи на официальном сайте компании, в соцсетях, чатах, по телефону, а также в почтовых отделениях. Также специалисты будут взаимодействовать с иностранными почтовыми администрациями, чтобы решать проблемы с международными отправлениями.

Центр разместится в здании Самарского сортировочного центра площадью более 3000 квадратных метров. Для этого «Почта России» отремонтирует и организует рабочие места в формате открытого офисного пространства. Планируется, что в центре одновременно смогут работать 500 специалистов: 250 из них будут работать с физическими лицами, 200 — с юридическими, 20 — окажут поддержку в соцсетях, еще 30 — будут проводить выплаты клиентам.

«Мы ежедневно обслуживаем миллионы людей. Многие из них нуждаются в помощи или консультации по почтовым услугам. К тому же за время пандемии число официальных обращений, принятых в почтовых отделениях, по почте и в электронном виде, выросло почти вдвое и на сегодня составляет более 130 000 в месяц. Поэтому глобальная перестройка службы клиентской поддержки — одна из первоочередных задач Почты. Мы хотим сократить количество шагов клиента, максимально закрывать его потребности при первом же обращении. Мы рассчитываем, что открытие нового контактного центра в Самаре позволит к 2024 г. сократить время предоставления ответа на обращения претензионного характера в среднем в 4 раза», — сообщил генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

«Почта России» фиксирует стабильный рост интереса населения к услугам компании. По результатам опроса исследовательской группы «Тибурон», проведенного в конце прошлого года, 85% россиян из городов с населением более 100 000 пользуются услугами почты. Это отражается и на нагрузке службы поддержки. В 2021 году клиенты на 65% чаще обращались к специалистам компании — количество официальных обращений составило более 1,1 миллиона против 668 000 в 2019 году. Растет и доля людей, удовлетворенных качеством работы «Почты России». В 2021 году индекс удовлетворенности клиентов (NPS) «Почтой России» впервые в истории стал положительным. Среди физических лиц NPS вырос с -3 пунктов до +13, а среди юридических лиц — с -11 до +2.