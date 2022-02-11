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Рязанский врач заявила, что нагрузка на медиков увеличилась в четыре раза
Об этом заявила заведующая рязанской поликлиникой № 2 Оксана Рогожкина.

Нагрузка на рязанских врачей увеличилась в четыре раза. Об этом в четверг, 11 февраля, заявила заведующая рязанской поликлиникой № 2 Оксана Рогожкина.

Специалист рассказала, что в период преимущественного заражения омикрон-штаммом нагрузка на врачей поликлиники выросла в три-четыре раза. В связи с этим руководство лечебного учреждения реорганизовало некоторые этапы оказания медпомощи.

Например, поликлиника усилила работу «красной зоны» — в здании работают три кабинета для проведения ПЦР-тестирования и три врача-специалиста ведут прием пациентов. Также в поликлинике организовали дистанционное открытие и закрытие больничных листов и по телефону. Кроме того, на базе колл-центра поликлиники создали отдел дистанционного врачебного консультирования.