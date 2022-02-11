На Камчатке разбился самолет Ан-2, два человека погибли

Частный легкомоторный самолет Ан-2 перевозил груз в село Тымлат. Он упал и загорелся в труднодоступной местности.

На Камчатке разбился самолет Ан-2, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В пятницу, 11 февраля, частный легкомоторный самолет АН-2 летел с грузом в село Тымлат Карагинского района. В одном километре от села Коряки Елизовского района он упал и загорелся. О происшествии в МЧС сообщили очевидцы, самолет упал в труднодоступной местности.

На борту находились два человека, они погибли.

На место катастрофы выезжали 43 спасателя и 9 единиц техники.

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