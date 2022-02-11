На Камчатке разбился самолет Ан-2, два человека погибли
Частный легкомоторный самолет Ан-2 перевозил груз в село Тымлат. Он упал и загорелся в труднодоступной местности.
На Камчатке разбился самолет Ан-2, два человека погибли. Об этом
В пятницу, 11 февраля, частный легкомоторный самолет АН-2 летел с грузом в село Тымлат Карагинского района. В одном километре от села Коряки Елизовского района он упал и загорелся. О происшествии в МЧС сообщили очевидцы, самолет упал в труднодоступной местности.
На борту находились два человека, они погибли.
На место катастрофы выезжали 43 спасателя и 9 единиц техники.
Видео Mash