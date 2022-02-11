На «Авито» выставили на продажу депо станции Тума почти за семь миллионов рублей
Уточняется, что депо не действует уже три года и все оборудование демонтировано.
РЖД выставило на продажу бывшее локомотивное депо на станции Тума Клепиковского района. Соответствующее объявление
Уточняется, что депо не действует уже три года и все оборудование демонтировано.
«Продается бывшее локомотивное депо на станции Тума. Депо не действует 3 года. Все оборудование демонтировано. Имеется собственная котельная угольная, но котлы демонтированы. Имеются все коммуникации, но нужно частично восстанавливать. Вся информация на площадке РТС Тендер. Процедура № 79664», — говорится в сообщении.
Общая площадь здания составляет 3900 квадратных метров. Его стоимость оценили в 6 млн 935 тысяч рублей.
Подать заявку на тендер необходимо до 28 февраля 2022 года.
Фото с сайта «Авито»